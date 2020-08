publié le 17/08/2020 à 07:16

En France, le masque pourrait bientôt être obligatoire en entreprise. Partout ou presque. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra mardi les partenaires sociaux pour discuter d'un nouveau protocole sanitaire. Des masques qui ont un coût. Certains réclament leur gratuité pour tous.

Le ticket de caisse des dernières courses de la famille Maurice - un couple et ses deux enfants vivant à Metz - affiche trois boîtes de 50 masques jetables. Prix total : 90 euros pour deux semaines. Chacun dans le foyer en utilise entre deux et trois par jour. Pas question pour Christophe, le père, de jouer avec le virus.

"Dès qu'on en met, même quelques minutes, on jette les masques par mesure d'hygiène, donc c'est vrai qu'on en a une utilisation assez intensive. On a essayé de trouver des boîtes sur Internet, au Luxembourg ou en Allemagne. Mais avec les frais de port ça n'a aucun intérêt. Ça revient au même. Donc on continue à se fournir en France et ça représente environ 200 euros par mois", explique-t-il sur RTL.

L'option du masque lavable trop contraignante

Dans ce foyer où l'achat des masques atteint 7% du budget total mensuel, l'option du masque lavable a été abandonnée. Les désinfections sont ingérables compte tenu de la fréquence d'utilisation. Et la durée de vie est limitée. Géraldine, la mère, attend donc un geste pour l'achat des masques jetables.

"C'est un budget important parce qu'en fait on réfléchit à couper ailleurs, comme les loisirs ou les vêtements. Ça serait bien de penser à la gratuité ou une aide pour nous aider à les payer."

Après discussion en famille, les 200 euros pour l'achat des masques seront pris sur le budget voiture avec le non-renouvellement de la location longue durée du troisième véhicule du foyer.

