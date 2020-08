Coronavirus : au moins 30 à 40 milliards d'euros de pertes pour le tourisme

publié le 09/08/2020 à 05:51

D’après le secrétaire d'État au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, "l'impact immédiat" de la crise sanitaire sur le secteur touristique français pourrait entraîner une perte d’au moins 30 à 40 milliards d'euros. Dans un entretien au Journal du Dimanche, il a souligné qu'une partie de la clientèle internationale "a disparu" et que beaucoup d’opérateurs prévoient un recul de leur chiffre d’affaires "de 20 à 25% en fin d’année".



"En temps normal, le tourisme génère 180 milliards d'euros de recettes, dont 60 milliards grâce au tourisme international. L'impact immédiat de l'épidémie est d'au moins 30 à 40 milliards d'euros", a déclaré le secrétaire d'État. Jean-Baptiste Lemoyne a toutefois observé que "les Français participent massivement à la relance du secteur touristique en privilégiant la France". Il a rappelé que 7 Français sur 10 qui sont partis en vacances ont choisi l'Hexagone. "L'été bleu, blanc, rouge est là", a-t-il lancé, tout en rappelant la fragilité du secteur, durement frappé par la crise.



"Soyons clairs : en temps normal, la France accueille chaque été 17 millions de touristes étrangers quand 9 millions de Français partent à l'étranger" et "une partie de cette clientèle internationale a disparu", poursuit-il. Le secrétaire d'État a toutefois salué "un mois de juillet encourageant" et "espère que le mois d'août sera excellent" et l'arrière-saison "aux couleurs de l'été indien".