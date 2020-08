publié le 17/08/2020 à 08:56

À Marseille, le port du masque est désormais obligatoire dans huit arrondissements. La mesure était déjà en vigueur dans plusieurs quartiers, notamment autour du Vieux-Port, depuis le 8 août. D'autres villes des Bouches-du-Rhône, zone de circulation active du virus, sont aussi concernées.

Emmanuel Barbe, préfet de police du département, a constaté sur les dix premiers jours que "la mesure n'est pas trop mal respectée". "On peut faire vraiment mieux ! Encore trop de personnes ne portent pas le masque."

Les forces de l'ordre ont d'abord fait de la pédagogie, que ce soit auprès des locaux ou des touristes, qui ne sont pas forcément bien informées quand ils arrivent à Marseille. Mais face à un refus, la sanction tombe.

"Il y a quand même eu hier (dimanche) 77 amendes qui ont été mises. Certaines personnes sont ostensiblement dans le refus de la règle et celles-ci sont verbalisées."

"Il faut qu'on progresse dans l'affichage, que les médias nous relaient, pour faire connaître cette obligation du port du masque. Je pense que plus ça va aller, plus il deviendra illégitime d'abord de ne pas avoir un masque sur soi, et deuxièmement de ne pas le porter."

Pour rappel, l'amende en cas de défaut de masque est de 135 euros.