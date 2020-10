Lou Levasseur rêve de devenir le meilleur jeune pâtissier de France

publié le 06/10/2020 à 12:38

Un rendez-vous tout en gourmandise. Ce mardi 6 et mercredi 7 octobre, la finale des Championnats de France du dessert pour les pâtissiers junior et les professionnels se tient à Rouen. Parmi les plus jeunes, ils sont huit venus de toute la France, prêts à se mesurer pour obtenir le sacre tricolore.

Lou Levasseur, une jeune auvergnate âgée de 21 ans, tout juste diplômée du lycée hôtelier de Chamalières dans le Puy de Dôme est peut-être la future Cyril Lignac. Lors des derniers entraînements de cette jeune cuisinière dans son établissement, la pression était déjà bien présente et la concentration maximale.

En vue de la finale, elle a dû créer son propre dessert au nom évocateur "Ananas poivré dans ses racines auvergnates". Un dessert qu'elle devra préparer en dix exemplaires, tout en réalisant également un autre dessert à partir d'ingrédients imposés. Un exercice exigeant pour un concours et un titre qui ouvriront, à coup sûr, au futur gagnant, les portes des établissements les plus prestigieux.

Lou se déplacera en Normandie et concourra sous le regard de ses parents et de son ancien professeur Patrick Munch qui a assisté et coaché la jeune fille durant toute sa préparation. Pour se distinguer et surprendre le jury, Lou mise avant tout sur une association de goût et de texture peu commune : "Ce qu'il y a d'étonnant, c'est d'utiliser de la lentille sur une base sucrée, associée à de la gentiane qui est un produit très amer et les mélanger avec de l'ananas et un poivre qu'on connaît pas".

Lou Levasseur et son ancien professeur Patrick Munch Crédit : Guillaume Frixon/RTL