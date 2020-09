Christophe Leboucher, malvoyant et pêcheur à mains nues

publié le 30/09/2020 à 14:15

En fin de journée, à marée basse, Christophe Leboucher emprunte toujours le même itinéraire. Il longe d'abord les immenses falaises de craie blanche d'Étretat, son fidèle bâton en bois à la main.

Malvoyant, le pêcheur ne distingue que quelques formes. Pour s'orienter et marcher en toute sécurité, il fait appel à tous ses sens. "Le son de la mer, par exemple, je l'entends en écho très nettement le long de la paroi", explique-t-il. En piaillant, les goëlands lui donnent également des indications sur sa localisation.

Après 20 minutes de marche, Christophe quitte les galets pour s'aventurer, plus loin, dans le sable, là où la mer s'est retirée. Il arpente cette plage depuis l'enfance, son vieux seau blanc dans le dos, attaché à sa salopette. Il en connaît chaque recoin. La pêche à mains nues peut enfin commencer.

"Très vite je me suis servi de mes mains parce que je n'avais pas mes yeux. Ici, tous les rochers sont de vieilles connaissances", affirme le pêcheur. Il est l'un des rares à s'aventurer dans ce paysage quasi-lunaire, malgré son handicap.

C'est dans ce célèbre décor que Christophe Leboucher pratique régulièrement la pêche à mains nues Crédit : Nicolas Burnens

"J'ai l'impression d'être dans mon milieu. Ça me transcende et ça me fait oublier ma condition d'homme handicapé dans la vie, parce que la normalité fait que pour moi ce n'est pas facile", raconte-t-il. Christophe Leboucher est également animateur culturel à Etretat. Il propose donc des sorties à des voyants.



Ce jour-là, le pêcheur fait partager sa passion à François, l'un de ses amis, jusqu'au pied des vagues. Il lui montre les endroits les plus reculés, et lui donne des conseils pour attraper étrilles et araignées.



Très impressionné, François pratique cette pêche pour la première fois. "C'est comme aller les chercher les champignons, on se vide la tête. Je découvre, je commence à comprendre comment le vent a un impact sur ce qu'on va pêcher. S'orienter comme ça, ça me fascine alors que ce n'est pas un milieu facile", se réjouit-il, admiratif.



Christophe s'aide notamment des sons pour se repérer lorsqu'il pêche Crédit : Nicolas Burnens

Le vent se lève, la mer commence à être agitée. Mi-homme, mi-poisson, Christophe a déjà de l'eau jusqu'à la taille. Peu à peu, le soleil se couche sur les falaises d'Etretat. La beauté de ce paysage est connue dans le monde entier. Même sans le voir, Christophe profite de la richesse de ce site naturel.

"J'ai une autre beauté, sûrement pas la même que la vôtre avec vos yeux. C'est cet environnement, ce grondement de la mer, ce vent, cette odeur, cet écho. Tout ça, c'est une boîte dans laquelle la beauté explose au cerveau", philosophe-t-il.



La marée remonte, il est temps de regagner la plage. Demain, Christophe reviendra, à nouveau, pour arpenter, à sa manière, sans le voir, ce décor majestueux.