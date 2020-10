publié le 05/10/2020 à 12:33

Dans les Hautes-Alpes, Hugues Chardonnet, médecin et guide de haute montagne, a créé avec d’autres alpinistes, une association baptisée 82/4.000 Solidaire. Son objectif : faire découvrir la montagne à des personnes en difficulté, SDF, jeunes à la dérive ayant des problèmes avec la justice, familles défavorisées.

Cette découverte des sommets permet à tous ces défavorisés de la vie de se découvrir eux-même, de développer des valeurs comme le sens de l’effort, la persévérance. Et surtout de croire en eux.

Ils sont 8, entre 18 et 25 ans, ont connu la galère de la rue et découvrent l'escalade. "On veut partager ce qu'on a de meilleur avec ceux qui sont démunis, oubliés. La montagne est un environnement naturel qui appartient à tout le monde et qu'on choisit de partager avec les gens les plus pauvres. Et faire une semaine d'alpinisme, ça permet de développer des ouvertures. On est capable d'atteindre des sommets. Tout ce qui était fermé paraît maintenant possible", développe Hugues Chardonnet.

Jean-Marie, 25 ans, tombé dans la délinquance plus jeune, est fier de lui : "Il faisait froid, mais quand on grimpe un sommet de 2.000 mètres, on gagne en assurance, et on découvre un autre style de vie. En plus c'est beau". Selon Hugues Chardonnet, "Souvent, ces jeunes osent plus de choses après. On a vu des stagiaires passer de la rue à l'obtention d'un appartement. Ce que la montagne apporte c'est fabuleux".