Ce samedi 5 décembre a lieu la journée mondiale de l'égalité des chances. L'occasion de mettre en lumière les écoles de la "deuxième chance", qui accueillent chaque année des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Âgés de 16 à 25 ans, l'objectif est de les remettre sur les rails d'une formation professionnelle.

L'un de ses établissements se trouve à Roubaix, dans le Nord. Avant de s'épanouir dans la pâtisserie, Nassim s'est un peu cherché dans la mécanique et l'informatique. Il explique que les études n'était pas faîtes pour lui : "Les matières générales, je n'y arrivais plus du tout, j'ai décroché progressivement et au bout d'un moment j'ai arrêté d'y aller pour travailler".

Depuis le mois de septembre, ce jeune Lillois de 22 ans a entamé un cursus à l'école de la deuxième chance de Roubaix. Entre stages et cours théoriques, il s'est senti valorisé et a même gagné ses premiers concours : "Dès mon premier stage, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. J'ai bien aimé le suivi et les enseignants qui nous motivent toujours. La pâtisserie, je sais que je peux me donner à 200% et progressé dans ce métier".

"Il y a du travail, il faut juste aller le chercher" estime Nassim. Même si les contraintes sanitaires du moment ont parfois perturbé certains stages, ces formations ne sont pas interrompues.

