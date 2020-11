publié le 10/11/2020 à 08:16

C'est une recommandation inouïe faite par une école primaire d'Avignon. Alors que plusieurs parents déposaient leurs enfants en retard à l'école de la Trillade, une affiche sur laquelle est écrit : "Ne les jetez pas par-dessus la grille", est désormais placardée sur le portail de l'établissement scolaire.

La directrice de l'école, Mélanie, explique en effet que certains parents lâchaient les écoliers à la volée, par-dessus le portail : "L'année dernière, on a eu le cas d'un parent qui est arrivé en retard et, dans la précipitation, a jeté son enfant par-dessus le portail [...] et on s'est rendu compte que de nombreux parents avaient pris l'habitude d'utiliser cette méthode".

Mélanie souligne que ces faits "se passent dans un temps où on est en classe donc on ne peut pas voir ce qu'il se passe dans la cour de récréation quand les parents disent ensuite à leurs enfants de courir et d'aller dans leur classe". Á côté de l'affiche, "on a mis des horaires où les parents peuvent revenir pour déposer leurs enfants de manière sereine, sans qu'il n'y ait d'accident", a-t-elle ajouté.

