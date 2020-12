Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser des biscuits de Noël

publié le 04/12/2020 à 11:30

Pour les fêtes de fin d'année, la pâtisserie en famille peut être un excellent choix d'activité, par exemple pour réaliser des biscuits de Noël comme des sablés aux épices et à pain d'épice.

On mélange 250 grammes de farine avec une cuillère à soupe de mélange de pain d'épice, avec des épices supplémentaires que l'on peut acheter et intégrer dans la farine. Il faut ensuite rajouter le sucre, une gousse de vanille et 125g de beurre froid coupé en petits morceaux et travailler, pour obtenir une poudre fine.

Comme pour une recette de sablé toute simple, on ajoute ensuite l'œuf et on roule. On y ajoute juste des épices pour l'étaler, et faire des biscuits. Pour les enfants, on peut acheter des petits moules avec différentes formes, comme des arbres de Noël.

Il faut ensuite déposer le tout sur une plaque avec du papier sulfurisé et cuire pendant 15 à 20 minutes à 150 degrés, pas trop fort donc afin d'obtenir la réaction de Maillard, celle qui donne le goût et le torréfié au biscuit.

Niveau décoration, on peut ensuite utiliser du sucre à glace, ou le mélanger avec du blanc d'œuf pour faire des petits cornets.