publié le 05/12/2020 à 06:45

C'était une mesure vivement réclamée par les commerçants. Initialement prévues le dimanche 6 janvier, le gouvernement a repoussé les soldes d'hiver au mercredi 20 janvier. Ce report constitue une bouffée d'oxygène pour les magasins, qui ont rouvert le vendredi 27 novembre.

À Toulouse, cette annonce a ravie les commerçants, à commencer par le président, Philippe Léon : "C'était une demande qui était générale de la part de tous les commerçants. Nous avons été entendus, c'est une bonne chose. Quand il y a des bonnes choses, il faut le dire aussi". Ce report devrait permettre aux commerçants de reconstituer un peu plus de trésorerie, en offrant ainsi plus temps pour vendre les marchandises gelées pendant le confinement.

Albane, qui dirige une bijouterie, se satisfait également de cette annonce : "On est très heureux que ce soit reporté à fin janvier, cela va nous laisser le temps de bien préparer les soldes et de pouvoir écouler nos stocks plus tardivement. Pour nous, c'est une très bonne chose". À Toulouse, les commerçants n'ont désormais qu'une seule inquiétude, les manifestations qui pourraient une nouvelle fois perturber le centre-ville ce samedi 5 décembre.

