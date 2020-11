Formation : il paye plus de 7.000 euros et se retrouve dans la mauvaise filière

publié le 30/11/2020 à 11:30

Messan, en octobre 2019, s'inscrit dans une école supérieure pour suivre une formation d’un an en communication marketing digital. Il paye 7.750 euros pour l’année scolaire. Il commence les cours en février 2020. On lui explique que pendant deux mois, il va suivre des cours en tronc commun avant d’intégrer sa spécialisation. On ne lui a jamais expliqué cela au moment de son inscription, l’information n’est pas non plus indiquée dans les documents fournis par l’école, mais Messan n'a pas le choix.

Pendant deux mois, il suit donc des cours de commerce. Mais le temps passe... Les cours continuent et il n'intègre toujours pas sa spécialisation communication ! Début avril, il envoie un mail à l’école pour demander des explications.

On lui répond alors qu’il n’y aura pas de spécialisation communication cette année, et qu'il est, de fait, inscrit pour terminer sa formation en filière commerce ! Messan refuse et arrête d’aller en cours puisque la formation proposée n’a rien à voir avec son projet professionnel.

Son titre de séjour arrive à terme le 10 décembre

Messan a donc payé pour deux mois de cours qui ne correspondent même pas à sa formation. L’école lui a proposé de le rembourser au prorata des cours effectués. Impossible à envisager pour l'étudiant. Le contrat n'est pas respecté, et les conséquences sont graves. Messan a arrêté sa formation en cours d’année scolaire. Impossible pour lui de s'inscrire dans un autre établissement.

De plus, son titre de séjour expire le 10 décembre. Si l’année scolaire s’était déroulée normalement, il aurait pu obtenir une prolongation de ce titre, mais la situation se complique... Il a contacté Julien Courbet pour que l'école lui rembourse ses frais de scolarité.

