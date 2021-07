114.000 personnes manifestaient hier en France contre le passe sanitaire. Il sera obligatoire pour entrer dans les lieux culturels dès mercredi et à partir de début août pour les restaurants, magasins et transports longue distance. Samedi 17 juillet, le ministère de l'Intérieur a recensé 136 rassemblements dans tout le pays. Le cortège des participants parisien était hétéroclite.

S'il est difficile d'établir un profil type de manifestant, puisqu'il y avait tous les âges, toutes les professions, notons les dénominateurs communs. D'abord, un sentiment d'être privé de liberté. "Chacun est libre de faire ce qu'il veut", affirme simplement une manifestante. En second, se crée une opposition nouvelle au chef de l'État des personnes dans cette manifestation qui jusque-là ne s'étaient pas mobilisées contre la politique d'Emmanuel Macron, comme cette éducatrice : "C'est la première fois que je manifeste, et s'il faut manifester à nouveau, je le ferai sans problème", assure-t-elle.

Enfin plus étonnant, en adaptant cette position anti-passe sanitaire et souvent anti-vaccin, beaucoup racontent s'être fâchés avec des amis. "Ça crée des tensions terribles avec des amis qui ne veulent plus me voir parce qu'ils estiment que je suis une espèce de réac, quelqu'un qui n'a pas confiance dans la science. Ils font des plaisanteries 'tu crois que la Terre est plate'... Donc je ne les vois plus. Ils ne me manquent pas", raconte une autre manifestante.

Vaccinés, non-vaccinés. Le sentiment pour cette ancienne militante politique de gauche qu'il y aurait une société divisée en deux.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Selon l'épidémiologiste Vittoria Coliza, augmenter le nombre d'injections permettra d'empêcher une 4e vague en septembre. Dans le JDD, la directrice de recherche à l'Inserm affirme qu'il faut se faire vacciner dès aujourd'hui afin d'être protégé avant la rentrée où les conditions seront plus favorables à la transmission du virus.

Inondations - Le bilan des morts ne cesse de grimper dans l'Ouest de l'Europe dans les importantes inondations qui ont surtout touché la Belgique et l'Allemagne. Le pays fait état de 156 morts, 183 au total en Europe. En Belgique, les autorités font face à un élan de solidarité. Des centaines de volontaires veulent prêter main forte.

Tour de France - C'est la fin de la Grande Boucle. Les coureurs arrivent ce soir sur les Champs Élysées lors de la 21e et dernière étape du Tour. La victoire de Tadej Pogacar semble inéluctable, même si le Slovène a tout de même quelques faiblesses. Ce dernier a terminé hier à la 8e place du contre-la-montre, ce qui lui permet d'avoir un visage plus humain avant de monter sur le podium.