Coronavirus et vaccin : les réseaux sociaux "tuent des gens", accuse Joe Biden

Crédit : ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vaccin et coronavirus : pour Joe Biden, les réseaux sociaux "tuent des gens"

De plus en plus les nouvelles victimes du coronavirus, contaminées et hospitalisées, sont dans leur immense majorité des personnes non-vaccinées. C'est ce qui a provoqué vendredi 19 juillet la colère de Joe Biden contre les réseaux sociaux. "Ils tuent des gens", accuse le président américain.

La Maison Blanche a nettement durci le ton cette semaine contre les grands groupes technologiques, leur demandant de lutter davantage contre les fausses informations à propos des vaccins. Interrogé sur ce qu'il pense des plateformes comme Facebook et leur rôle dans la circulation d'informations sur le coronavirus, Joe Biden a répondu : "Ils tuent des gens. La seule pandémie qu'on a c'est parmi les non-vaccinés".

Des propos qui ont immédiatement fait réagir le réseau social qui a publié un communiqué lapidaire. "Les faits montrent que Facebook aide à sauver des vies, un point c'est tout", a-t-il assuré, énumérant une série de mesures qui permettent selon lui à ses utilisateurs d'avoir un meilleur accès au vaccin.