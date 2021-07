Des milliers de personnes ont défilé ce samedi 17 juillet partout en France, contre les restrictions liées au coronavirus. Deux mesures en particulier ne passent pas : le passe sanitaire et l'obligation de se faire vacciner pour un certain nombre de professions.

Des rassemblements ont eu lieu dans la plupart des grandes villes, Marseille, Lyon, Grenoble, Lille ou Perpignan…

Partout, l'expression la plus entendue dans ces rassemblements était "non à la dictature sanitaire" venant de plusieurs milliers de personnes, des gens d'horizons très différents : des jeunes, des moins jeunes, des poussettes, des parents et grand-parents. Impossible de s'arrêter sur un profil en particulier. Beaucoup de pancartes, toutes hostiles à Emmanuel Macron étaient présentes. "Dresser les vaccinés contre les non-vaccinés n'est pas digne d'un président de la République" lance une manifestante.

"Je ne manifeste quasiment jamais mais cette fois-ci, j'ai été propulsée, je suis absolument révoltée. Nous sommes dans un pays en principe de libertés… Je suis vaccinée car je souhaite voyager mais je suis très furieuse qu'on me l'ai contraint" poursuit la dame.

Unis contre le passe sanitaire

Des antivaccins, d'autres plutôt favorables, mais tous étaient unis ce samedi contre le passe sanitaire notamment au travail face à l'obligation de la hiérarchie : "on me l'a demandé par courrier une fois, témoigne une jeune femme, puis rappelé par mail et SMS. Je travaille dans la fonction publique et pour l'instant je pratique la politique de "l'autruche". J'assume être la seule de mon bureau à ne pas être vaccinée". Un public que l'on voit peu dans la rue et qui s'est dispersé dans le calme mais qui s'est dit prêt à se rassembler de nouveau.