Les infos de 8h - Les salariés des lieux publics ont jusqu'au 30 août pour se faire vacciner

Les délais de prise de rendez-vous pour se faire vacciner se sont considérablement allongés. Malgré tout, la ministre du Travail a confirmé vendredi 16 juillet le maintien de cette mesure controversée : les salariés des lieux concernés par le passe sanitaire doivent obligatoirement se faire vacciner sous peine de licenciement. Ils ont jusqu'au 30 août pour le faire.

À ce stade, aucun changement n'est prévu sur cette mesure controversée. Si le 30 août, le salarié n'a pas son passe sanitaire, alors son contrat pourra être suspendu jusqu'à deux mois maximum, tout comme son salaire. À l'issue de ce délai, s'il n'est toujours pas vacciné, un licenciement est possible. Pour ce qui est d'un salarié en CDD actuellement et au-delà du mois d'août, la loi devrait permettre de créer une rupture de contrat.

Par ailleurs, les futurs recrutements se feront sur présentation d'un passe sanitaire. Pour François Hommeril qui représente la confédération des cadres, la ligne rouge a été franchie. "C'est définitivement inacceptable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est de dire dans la même phrase que le vaccin n'est pas obligatoire, mais si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'êtes plus un citoyen ordinaire. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités au out de la démarche qui aurait été en toute logique de rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde", s'indigne-t-il.

Et par ailleurs, chaque salarié aura le droit de se faire vacciner sur son temps de travail. Il faudra présenter un justificatif de rendez-vous à son employeur.

Allemagne - Les sauveteurs sont toujours mobilisés en Allemagne et en Belgique pour tenter de retrouver des survivants. Les intempéries de ces derniers ont généré inondations et glissement de terrain qui ont fait plus de 150 morts selon le dernier bilan, dont 133 rien qu'en Allemagne. Des milliers de personnes sont également portées disparues.

Manifestation - Ceux qui s'opposent à l'extension du passe sanitaire vont manifester ce samedi 17 juillet en France. Au moins trois défilés sont prévus à Paris, d'autres rassemblements auront lieu à Lyon, Marseille, Grenoble, Bordeaux, Lille... Dès mercredi, il faudra présenter son passe sanitaire pour aller au musée ou au cinéma et donc être vacciné ou avoir fait un test. Même chose à partir de début août pour les restaurants ainsi que les trains et avions.

Royaume-Uni - Vacciner ou non, pour se rendre au Royaume-Uni, tout le monde sera soumis à une quarantaine de 10 jours si vous venez de France, a annoncé le gouvernement britannique vendredi. Le pays s'inquiète de la progression du variant Delta dans l'Hexagone.