Sauf improbable, inimaginable défaillance, incident technique ou catastrophe, cette 20 étape du Tour de France 2021 doit officieusement valider le deuxième sacre consécutif de Tadej Pogacar. Avec 5 minutes 45 de marge sur le Danois Jonas Vingegaard et 5'51" sur l'Équatorien Richard Carapaz, le Slovène ne peut sur le papier pas être inquiété pour son maillot jaune.

En théorie, c'est même lui qui part favori de ce contre-la-montre de 30,8 km entre Libourne et Saint-Émilion. En début de Tour, Pogacar avait remporté le premier "chrono" entre Changé et Laval sur 27,2 km avec 19 secondes sur le Suisse Stefan Kung. Vingegaard avait pris la 3e place à 27", Wout van Aert la 4e à 31", Carapaz la 23e à 1'44".

Le dernier du premier coureur, le dernier au classement général, est prévu à 13h05. Le maillot jaune s'élancera en dernier, à 17h19. Dimanche 20 juillet, le classement général sera par tradition figé. Seule la victoire d'étape prestigieuse sur les Champs-Élysées sera en jeu.

Tour de France 2021 : le profil de la 20e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de la 20e étape :

13h24 - Christopher Froome est 134e au général à 4 heures, 7 minutes et 30 secondes du leader.



13h17 - Mark Cavendish et Chris Froome sont notamment sur la route.



13h09 - Pomerol, Chevrol, Lussac, Montagne, Corbin, Figeac... Autant de noms prestigieux de vignobles sur la route de ce "chrono" qui dessine une quasi-boucle à l'est du département de la Gironde.



13h05 - Le premier coureur à s'élancer est le Belge Tim Declercq, 142e et dernier du classement général à 4 heures, 53 minutes et 15 secondes du maillot jaune Tadej Pogacar.

13h03 - Les horaires des principaux partants :



15h33 : Stefan Küng

16h43 : Wout van Aert

17h01 : Rigoberto Uran

17h03 : Pello Bilbao

17h05 : Guillaume Martin

17h07 : Alexey Lutsenko

17h09 : Enric Mas

17h11 : Wilco Kelderman

17h13 : Ben O'Connor

17h15 : Richard Carapaz

17h17 : Jons Vingegaard

17h19 : Tadej Pogacar

13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.