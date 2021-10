La question de la pêche, qui alimente les tensions entre la France et le Royaume-Uni ces derniers jours, sera au centre d'une réunion entre Boris Johnson et Emmanuel Macron, ce dimanche 31 octobre. Le président français et le Premier ministre britannique vont tenter de trouver un accord en marge du G20 mais la tâche ne s'annonce pas facile puisqu'après le Brexit, Londres refuse d'octroyer davantage de licences de pêche aux navires français.

Le ton est monté petit à petit pendant toute la semaine. Si aucun compromis n'est trouvé, Paris a annoncé des contrôles renforcés sur les camions traversant la Manche mais aussi sur les chalutiers britanniques en mers françaises. Certains pêcheurs, comme John Nichols qui évoque une situation "pathétique", trouvent que c'est aller trop loin.

Face au langage adopté par Paris qu'un de ses ministres a qualifié d'"incendiaire", Boris Johnson s'est dit "perplexe" et Londres a menacé de répliquer avec des contrôles poussés sur les bateaux européens en eaux anglaises. Martin, pêcheur anglais lui aussi, espère que les esprits vont se calmer : "C'est de la folie. Rien, pas même la pêche, n'est assez importante pour nuire à nos relations à ce point là. La paix et l'amitié doivent être la priorité".

Si la France met ses menaces à exécution, Londres a déjà dit qu'elle considérerait cela comme une violation du traité et envisage d'activer, pour la toute première fois, un outil judiciaire pour le règlement des conflits prévu dans l'accord du Brexit.

À écouter également dans ce journal

International - Un ultime feu vert pour un accord "historique". Les chefs d'État et de gouvernement du G20, réunis à Rome, en Italie, samedi 30 octobre, ont donné leur accord à une réforme fiscale qui ambitionne de mettre fin aux paradis fiscaux, mais qui ne va pas assez loin au goût de certains pays en développement.

Politique - Environ 200 personnes se sont rassemblées près de Nantes samedi pour dénoncer la venue du polémiste et possible candidat à la présidentielle Éric Zemmour, présent au Zénith pour donner une conférence. Un cordon de gendarmes mobile a été mis en place et des heurts ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants.



Football - L'attaquant stéphanois Whabi Kahzri s'est offert un record en Ligue 1, samedi 30 octobre, en inscrivant un but après un lob de 68 mètres face à Metz (1-1). Il s'agissait du septième but de la saison de l'international tunisien.