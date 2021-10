Les infos de 12h30 - G20 : que vont faire les dirigeants lors de ce sommet ?

C'est un sommet hautement attendu. Ces samedi 30 et dimanche 31 octobre, les 20 pays les plus riches du monde se retrouvent pour parler changement climatique, environnement, développement durable, économie et santé mondiale.

Après une matinée de travail et la photo de famille officielle, avec des soignants et des secouristes, un texte attend déjà les chefs d'Etats et de gouvernements ce samedi. Les 20 puissants de ce monde ont tous été accueillis par le Premier ministre italien Mario Draghi avant que les négociations ne débutent.

Le communiqué final serait déjà en préparation et ce G20 devrait entériné la taxation minimale à 15% sur toutes les multinationales en 2023, reconnaître l'importance de la neutralité carbone d'ici 2050 avec un réchauffement climatique nettement moindre à 2 degrés et la fin des centrales à charbon d'ici 2030, que la Chine devra ratifier.

En outre, ce sommet vise également à mettre fin aux subventions à moyen terme pour l'exploitation des énergies fossiles et protéger au moins 30% des terres et des océans de la planète, en mettant notamment fin à la pêche illégale. La transition climatique prend le pas sur les sujets économiques traditionnels, juste avant la COP 26 à Glasgow, en Écosse, qui s'ouvrira dimanche.

