Ligue 1 : le Stéphanois Wahbi Khazri marque un but extraordinaire de son camp

Un but sensationnel et qui fait du bien. Instant de magie ce samedi 30 octobre sur la pelouse de Saint-Symphorien à Metz dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Alors que les locaux menaient un but à zéro face aux Verts de Saint-Étienne, le numéro 10 stéphanois, Wahbi Khazri décide de prendre les choses en main.

Voyant le portier adverse avancé, il décide d'armer un lob de son camp. Le ballon décolle, passe au-dessus d'un Alexandre Oukidja, le gardien messin, médusé, rebondit avant d'entrer dans le but des Grenats, déclenchant les hourras des supporters stéphanois présents au stade.

"Extraordinaire" s'exclame, à raison, le commentateur de la rencontre. C'est déjà le septième but de la saison de l'international tunisien, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de Bastia notamment. Il a inscrit plus de la moitié des buts des Stéphanois en difficulté au classement avec une triste 20e place.