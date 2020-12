Brexit : un accord historique trouvé entre l'Europe et le Royaume-Uni

publié le 24/12/2020 à 17:11

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont (enfin) conclu ce jeudi 24 décembre un accord commercial sur le Brexit. Après dix mois de négociations, et la peur d'un "no deal", les deux camps ont confirmé avoir trouvé un terrain d'entente.

"Nous aurons une relation commerciale solide avec l'UE et approfondirons nos échanges avec nos partenaires dans le monde entier grâce à notre politique commerciale indépendante", a tweeté la ministre britannique au Commerce international, Liz Truss.

L'accord commercial est un "bon accord, équilibré" et "juste" pour chaque partie, a déclaré de son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, lors d'une conférence de presse. Emmanuel Macron a également commenté cet accord en assurant que "l'unité et la fermeté européennes ont payé".

Le Parlement européen a salué dans la foulée cet accord post-Brexit, tout en avertissant qu'il "poursuivra ses travaux [...] avant de décider de donner ou non son approbation l'an prochain", a déclaré son président David Sassoli. Le Parlement "regrette que la durée des négociations et le caractère in extremis de l'accord ne permettent pas un véritable contrôle parlementaire avant la fin de l'année", a-t-il également déclaré. Le feu vert des eurodéputés est indispensable pour l'entrée en vigueur officielle de l'accord. Il sera toutefois appliqué de manière provisoire pour éviter un "no deal".