Les infos de 5h - Brexit : deux navires britanniques verbalisés en baie de Seine

Paris est donc passée de la menace aux actes. Voilà des mois que le sujet de la pêche électrise les relations avec Londres. Depuis le Brexit, l’accès des bateaux français aux eaux britanniques a été fortement limité et mercredi soir, deux navires anglais ont été verbalisés par la gendarmerie maritime lors de contrôles en baie de Seine. Ce n’est qu’un début, la guerre est déclarée, le chef de l’État ne cache plus son agacement.

Emmanuel Macron, très agacé par le petit jeu des Anglais, a ouvert le Conseil des ministres mercredi avec ce sujet. "La stratégie est assumée", explique un membre du gouvernement, "il s’agit de multiplier les tracasseries administratives pour Londres". La France rendra donc les contrôles douaniers et sanitaires sur les produits britanniques systématiques. Paris envisage aussi l’interdiction de débarquement et un contrôle accru des camions.

D’autres sanctions sont prévues si cela ne suffit pas, comme les coupures d’électricité pour Jersey ou d’autres îles anglo-normandes. Dimanche le sujet sera forcément abordé à Glasgow lors du tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, dernière chance de faire retomber la pression avant les premières sanctions mardi prochain.

Affaire Daval - Le 21 novembre 2020, Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. Près d'un an après le procès de leur gendre, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot publient ce jeudi 28 octobre Alexia, notre fille.

Féminicide à Mérignac - Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Gironde et six autres policiers sont convoqués devant un conseil de discipline par le Directeur Général de la Police Nationale. Une décision plus forte que les recommandations de l'IGPN.

Coronavirus - En France, 1 lit d'hôpital sur 5 est fermé faute de personnel. Rémi Salomon, Président de la Commission Médicale d'Etablissement de l'AP-HP, réagit à la crise de l'hôpital et assure qu'il faut "quelque chose de très fort".