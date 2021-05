publié le 04/05/2021 à 09:14

De A pour "asymptomatique" à Z (zéro) pour "patient zéro", comme le révèle le Figaro, le nouveau "Petit Larousse" fait la part belle à la Covid-19 et à ces mots qui ont envahi notre quotidien depuis plus d'un an. La langue française bouge. Rarement une nouvelle édition de dictionnaire aura été autant marquée par l'air du temps. Pendant que nous étions confinés, le français s'est libéré et a été enrichi comme les linguistes du Larousse ne l'avaient jamais constaté jusqu'ici. Un autre fait est notable, il y a très peu d'anglicisme dans ce renouvellement.

Le mot "cluster" fait bien son entrée ou encore "click and collect", bien que le Larousse déconseille son usage au profit de "cliquer et retirer". Le mot star de l'année écoulée est le mot "Covid" qui fait son apparition dans le dictionnaire. Le Larousse reconnaît que le mot peut être masculin et féminin, mais il relève que le masculin l'emporte à l'usage. L'Académie française avait tranché pour le féminin.

Après la quarantaine, il y a maintenant la "quatorzaine", le "patient zéro", "asymptomatique", le diminutif "réa" pour "réanimation". Ainsi que toutes les déclinaisons du confinement. Des mots anciens ont pu être mis en avant grâce au virus comme le mot "écouvillon" qu'on utilisait quasiment plus depuis le Moyen-Âge. Dans le secteur de l'emploi, les mots "télétravail" et "télétravailler" ont aussi fait leur apparition.

