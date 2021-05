Déconfinement : la nouvelle attestation disponible en ligne

publié le 03/05/2021 à 13:15

Petit à petit, les mesures sanitaires devraient être levées et les attestations pourraient, à terme, faire parti du passé. Une première étape du déconfinement, qui se fera progressivement jusque fin juin, a été franchie ce lundi 3 mai avec la réautorisation des déplacements d'une région à l'autre et l'autorisation d'aller à plus de dix kilomètres de son domicile.

Certains déplacements restent assujettis au remplissage d'une attestation. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne une version mise à jour du formulaire. Il est désormais nécessaire de le remplir uniquement pour les sorties entre 19 heures et six heures du matin.

Les motifs restent les mêmes : un déplacement professionnel, une consultation ou un soin de santé, un motif familial impérieux, une convocation judiciaire ou administrative, un déplacement en train ou en avion ou la promenade d'un animal de compagnie dans un rayon d'un kilomètre. À ce stade, la fin du couvre-feu est prévue pour le 30 juin.