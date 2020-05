Découvrez les mots qui font leur entrée dans le Larousse

publié le 20/05/2020 à 07:55

Black bloc, Greta Thunberg, influenceur, dégagisme... Ces mots ne vous sont sûrement pas inconnus et pourtant, ils viennent tout juste de faire leur entrée dans le Petit Larousse 2021, disponible le 3 juin en librairie.

Ils font partie du langage courant pour la plupart et sont régulièrement mentionnés dans les médias. Voici quelques exemples de quelques uns ces "nouveaux mots" dont l'hebdomadaire Le Point a révélé la définition dans ses colonnes ce mardi 19 mai.

Ainsi, quelques mots en lien avec des phénomènes sociaux émergent comme le Black bloc par exemple, signifiant un groupe de militants radicaux, anarchistes ou autonomes, organisés pour attaquer, souvent avec violence, les symboles de l'État et/ou du capitalisme (forces de l'ordre, banques, etc.) lors de manifestations. Ou encore l'antivax, ou être antivax, correspond à l'appartenance à "un mouvement d'opinion marqué par une opposition à la vaccination en général, dont il remet en cause l'efficacité et l'innocuité", selon Le Point.

Côté technologies on peut noter l'apparition des chatbots, désormais utilisés par de nombreux sites internet, qui ont été définis par "un programme informatique basé sur l'intelligence artificielle, capable de répondre en temps réel aux questions d'un internaute, faisant ainsi office de conseiller virtuel". Mais aussi l'apparition des influenceurs qui sont définis comme "une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et/ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs".

L'hebdomadaire cite plusieurs autres mots qui découlent de phénomènes sociaux-politiques comme le dégagisme par exemple, soit "l'attitude d'insoumission et de rejet prônant l'éviction, par la voie des urnes ou la révolte, des détenteurs du pouvoir sans nécessairement vouloir prendre leur place" ou encore la gréviculture, à savoir la "tendance à recourir de manière quasi systématique à la grève, lors d'un conflit social, et à instituer ainsi un rapport de force avec le patronat (...) comme préambule à tout dialogue et à toute négociation".