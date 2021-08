Pour le 6ème week-end consécutif, les anti-passe sanitaire et antivax étaient dans la rue. 175.500 personnes ont défilé samedi 21 août pour protester contre le passe sanitaire. C'est bien moins que le week-end dernier où ils étaient plus de 215.000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des rassemblements qui se sont déroulés dans le calme.

Dans le cortège parisien, Sandra, enseignante au lycée, craint de devoir se vacciner un jour. "Il y a des gens que j'aime beaucoup qui se font vacciner, mais moi j'ai pas envie, je veux avoir ce choix-là. Ce serait très dur pour moi d'être obligée. La seule chose par laquelle on pourrait m'obliger serait par rapport à mon travail, mais je reculerai le plus tard possible", affirme l'enseignante.

Pour Sandra, la vaccination obligatoire pour les enseignants n'a pas été mise en place pour le moment car cela créerait des problèmes dans les classes. "Mais comme on reste une minorité apparemment, car la plupart des collègues sont vaccinés, c'est à surveiller. Comme pour les autres, on nous laisse deux mois sans salaire et après, on dit que pour l'instant on ne licencie pas mais c'est à voir", dit-elle.

L'enseignante réitère : "Je retarderai le plus possible, et après je préfère ne pas être payée et pas être vaccinée, tant que mon budget tient", assure-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Rentrée scolaire - On en sait plus sur les conditions de la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer en dévoile le protocole ce matin dans le Journal du Dimanche. La rentrée scolaire se fera selon un protocole sanitaire de niveau 2, pour une rentrée "la plus normale possible", selon le ministre de l'Éducation nationale.

Incendie - Dans le Var, l'incendie ne progresse plus mais n'est pas complètement éteint. Les autorités restent très vigilantes. Les massifs montagneux du Var restent interdits d'accès jusqu'à au moins ce dimanche soir. 1.100 pompiers restent mobilisés dans le département.

Afghanistan - Une semaine après l'arrivée des talibans, il y a eu des morts devant l'aéroport. C'est le lieu de tension principal dans le pays, le climat est explosif devant le tarmac. Des milliers d'Afghans tentent de fuir et se massent devant les accès. Coincés entre les militaires américains qui protègent l'aéroport et les soldats talibans dans la ville. Trois personnes ont perdu la vie dans des mouvements de foule.