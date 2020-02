publié le 04/02/2020 à 17:00

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a exigé lundi 3 février la démission du président de la Fédération des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, un acte rarissime pour répondre aux accusations de violences sexuelles qui secouent le patinage artistique français depuis cinq jours. À sa sortie du ministère des Sports, Didier Gailhaguet a tenté de contre-attaquer en mettant en cause, sans la nommer, Marie-George Buffet.

"Les premiers responsables sont ceux qui ont laissé commettre ces exactions, a-t-il assuré. Je veux bien sûr citer le ministère, et la ministre des Sports de l'époque, qui, de par leur lâcheté, leur incompétence et leurs nombreuses volte-face ont permis de laisser des personnes sur la glace dans des sports à maturité précoce, donc plus exposés, alors qu'elles auraient dû être soignées et mises hors d'état de nuire".

Au début des années 2000, sur la base d'un signalement de parents, l'entraîneur Gilles Beyer avait fait l'objet d'une enquête judiciaire qui n'a pas abouti, puis d'une enquête administrative, qui a conduit le ministère des Sports à mettre fin à ses fonctions de cadre d'État, un poste d'agent public rattaché à la Fédération, le 31 mars 2001.

Didier Gailhaguet a ensuite avancé que Gilles Beyer "est reparti dans son club d'origine, dans lequel le ministère lui a redonné une carte professionnelle". Réponse de Marie-Georges Buffet, qui a été ministre des Sports de 1997 à 2002 : "Ce n'est pas en attaquant qu'on prépare une bonne défense"

"J'ai suspendu Monsieur Beyer, j'ai transmis le dossier au tribunal, explique la députée de Saint-Saint-Denis. Le parquet n'a pas donné suite, et ensuite Monsieur Beyer a pu reprendre ses activités dans la Fédération de glace mais ça, moi, je n'y suis pour rien. Moi je reste polie. Je pense qu'il ferait mieux de préparer sa défense".