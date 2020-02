et AFP

publié le 03/02/2020 à 17:55

Didier Gailhaguet a été appelé à démissionner par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, à la suite des révélations de Sarah Abitbol qui a accusé son ex-entraineur Gilles Beyer de l’avoir violée lorsqu'elle était adolescente. Ce dernier avait présenté ses excuses, vendredi 31 janvier, en évoquant des "relations intimes" et "inappropriées".

Lundi 3 février, le patron de la Fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, a dû s’expliquer dans le bureau de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Était-il au courant des faits ? Didier Gailhaguet, à la tête de la FFSG depuis 21 ans, connaissait bien l’entraîneur : il a notamment épousé Annick Dumont, l'ancienne compagne de Gilles Beyer.



"Un dysfonctionnement général existe au sein de la Fédération française des sports de glace (...). Au regard des révélations et des témoignages que j'ai pu recueillir, Didier Gailhaguet ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle, je lui ai donc demandé d'assumer toutes ses responsabilités et de démissionner du poste de président de la Fédération française des sports de glace", a expliqué Roxana Maracineanu.

Elle a également indiqué qu'elle allait "saisir le procureur de la République (...) afin qu'une enquête pénale puisse être diligentée sur les faits qui le justifient".