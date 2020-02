Violences sexuelles dans le patinage : le parquet ouvre une enquête

et AFP

Le parquet ouvre une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime, après les révélations sur les violences sexuelles dans le patinage artistique. Championne de patinage artistique dans les années 1990, Sarah Abitbol a livré la face sombre de sa carrière, accusant son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992.

"Au-delà des faits évoqués" dans le livre de l'ancienne patineuse, paru la semaine dernière, dans lequel elle accuse son ex-entraineur Gilles Beyer de l'avoir violée, "les investigations (...) s'attacheront à identifier toutes autres victimes ayant pu subir, dans le contexte décrit, des infractions de même nature", a expliqué le procureur Rémy Heitz dans un communiqué ce mardi 4 février.

Sarah Abitbol a également accusé Didier Gailhaguet de ne pas avoir su protéger ses athlètes de haut-niveau et souhaite que la fédération se renouvelle. Invitée de RTL Soir, lundi 3 février, celle qui a été dix fois championne de France de patinage artistique en couple, multimédaillée européenne et mondiale en couple, a salué la décision de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, de demander à Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace, de démissionner ce lundi 3 février.

"J'ai commis des erreurs, pas des fautes", s'est défendu Didier Gailhaguet. "Je suis extrêmement triste, atterré, bouleversé par le mal qui a été fait" aux victimes, a-t-il déclaré. Il a par ailleurs mis en cause sans la citer Marie-George Buffet, "la ministre des Sports de l'époque", dans la poursuite des activités de Gilles Beyer dans les années 2000.