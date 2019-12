publié le 10/12/2019 à 07:15

Et si pour remplacer Donald Trump, l’Amérique élisait un président de 38 ans, vétéran de l'Afghanistan, homosexuel, et qui fait campagne en parlant de sa foi. Selon les sondages, le candidat à la primaire démocrate Pete Buttigieg est bien placé dans les deux premiers États à voter : l’Iowa et le New Hampshire.

Maire d’une petite ville de l’Indiana, “Mayor Pete” est incontestablement l’homme qui monte dans cette campagne, en prenant les Républicains de court sur leur propre terrain : celui de la foi, de la morale et des valeurs chrétiennes de l’Amérique.

Se demandant ouvertement si Donald Trump est bien chrétien ("Il est difficile de regarder les actions de ce président et penser que ce sont les actions de quelqu’un qui croit en Dieu") ou attaquant le traditionaliste vice-président Mike Pence, Pete Buttigieg ne cesse de fustiger l'"hypocrisie morale" du camp républicain.

La place de la religion dans la politique américaine, Pete Buttigieg a justement accepté de l’évoquer pour RTL.

