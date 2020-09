publié le 04/09/2020 à 08:22

L’administration Trump s'est montrée généreuse envers une retraitée française. Mélancia, une habitante de Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), a été sacrément surprise début août en recevant un chèque de 1.200 dollars signé de la main du président américain.

Il s'agit de l'un des millions de chèques adressés par la Maison Blanche aux citoyens les plus démunis pendant le confinement. En effet, son mari a travaillé longtemps aux États-Unis. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas encaisser le chèque.

"Je suis allée à la Banque Postale : elle refuse les chèques qui sont en dollars. J’ai envoyé une lettre recommandée au consulat à Bordeaux pour savoir si ce chèque était valable et comment je pouvais le toucher", explique Mélancia qui n’a pas encore réussi à trouver une solution.

"C’est quand même un chèque d’un montant de 1.200 dollars !", ajoute-t-elle, précisant qu’elle a l’intention d’écrire directement à Melania Trump. "Je veux verser ce chèque à des œuvres caritatives", explique Mélancia, espérant que l’administration américaine lui répondra.

