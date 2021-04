publié le 14/04/2021 à 08:18

C'est l'une des conséquences directes du confinement strict au printemps 2020. Avec l'arrêt quasiment complet de toute circulation automobile, Santé Publique France estime que la pollution a nettement baissé en France et que des vies ont été épargnées.

En effet, ces quelques semaines de confinement strict ont eu un impact rapide et quantifiable sur la mortalité puisque 2.300 décès ont été évités grâce à la baisse de ce qu'on appelle la pollution de fond. Celle-ci correspond aux particules émises par les industries, comme le chauffage et les épandages agricoles et 1.200 vies sauvées l'ont été en lien avec la réduction des émissions de dioxyde d'azote, due à la diminution du trafic routier.

Cette baisse drastique de la pollution pendant le confinement a également freiné le développement de pathologies graves et mortelles, comme les atteintes cardio-vasculaires, les cancers mais a aussi évité l'aggravation de maladies déjà existantes. Selon Santé Publique France, ces résultats doivent être un encouragement à la prise de mesures visant à réduire toutes les sources de pollutions atmosphériques.

