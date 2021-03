Coronavirus : le confinement "light" est-il vraiment utile ?

publié le 21/03/2021 à 20:52

Le gouvernement a annoncé ce jeudi un reconfinement pour seize départements dont ceux d'Île-de-France, mais les règles sont beaucoup plus permissives qu'en mars 2020. Certaines personnalités politiques comme le président de la région Normandie Hervé Morin a critiqué une demi-mesure.

Pour le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol un an après le début de la crise sanitaire, "on a un problème d'anticipation". Le professeur d'anésthésie-réanimation à l'hôpital Bichat, Alexandre Mignon, milite pour un confinement strict : "On n'a pas assez joué sur la responsabilisation des gens. Il y a encore des gens qui se contaminent à l'intérieur. En revanche le confinement à l'extérieur c'est la bonne solution".

"La vaccination est la seule solution pour sortir de cette crise", a conclu le professeur Mignon. Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye a rencontré Emmanuel Macron et lui a demandé "des mesures de freinage ou de confinement qui soient les plus allégées possible, car je prends en considération l'état psychique de ma population. Je vois l'état de souffrance dans lequel sont nos jeunes, je vois l'état de lassitude de nos commerçants."