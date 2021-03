Pollution : les calanques, victimes de la crise sanitaire

publié le 21/03/2021 à 11:45

Depuis sa création en 2012, la beauté du parc national des Calanques ne cessent d'être vantée. Mais la situation y est devenue très tendue. La crise sanitaire et le confinement n'ont rien arrangé. L'année dernière, le parc a accueilli 3 millions de visiteurs sur ses sentiers et ses plages, contre un peu plus de 2 millions l'année d'avant. Une fréquentation exponentielle due en grande partie à la situation sanitaire puisque les Français ont majoritairement passé leur été dans l'Hexagone.

Ces derniers y ont pris goût, à l'image de Nicolas, arrivé à Marseille vendredi 19 mars au matin, juste avant les annonces de confinement. "Je suis venu de Paris pour le week-end. La renommée est tellement forte qu'on a envie de venir. Il y a forcément une dimension égoïste de se dire, on y va, on sera nombreux. C'est tellement populaire que tout le monde veut venir. Avec le confinement, les possibilités de bouger sont restreintes donc on se retourne tous vers des endroits extrêmement connus. C'est paradisiaque, la mer bleue, le contraste avec la roche, le côté idyllique qui nous entoure, c'est presque un mythe", raconte Nicolas.

L’accès aux Calanques de + en + pénible et dangereux… En attendant la mise en œuvre de solutions de mobilité par @marseille et @AMPMetropole, apprenons à nous passer de la🚗 et privilégions les🚌@RTM_Officiel existants :

🚌22/23 ➡️ Sormiou

🚌19/20 ➡️ Les Goudes

🚌B1/21 ➡️ Luminy pic.twitter.com/4QpLMkwdWR — Parc des Calanques (@ParcCalanques) February 22, 2021

Un mythe malheureusement qui souffre. L'association "Clean my calanque", qui organise de grandes opérations citoyennes de ramassage de déchets le sait plus que quiconque. À chaque ramassage, ce sont des centaines de kilos, voire des tonnes de déchets qui sont collectés.

Et le confinement n'a rien arrangé explique le président de l'association Eric Akopian. "Il y avait des meubles etc, car les déchetteries étaient fermées pendant le confinement donc tout le monde a jeté des meubles dans les calanques. Des lits, des meubles, des télés... Et ensuite l'augmentation des produits plastiques et emballages puisque maintenant tout le monde prend à emporter et ça fait une augmentation des touristes et de la consommation. Il y aussi des masques qui s'envolent, mais on ne peut pas savoir s’ils ont été laissés là parce que c'est tellement léger. Les mégots est l'un des déchets qu'on retrouve le plus, par milliers", énumère-t-il. L'association qui organise aussi toutes les semaines des séances de sensibilisation auprès des scolaires.

Vous étiez près de 80 bénévoles ce samedi 17 octobre à nous avoir rejoint au Port de l’Escalette pour cette journée « Calanques Propres ». Bilan : +55 sacs de déchets ramassés en 2h pour un total de 607 kilos 😱 c’est ÉNORME ! pic.twitter.com/vpcZCcCB1x — Clean my Calanques (@CleanMyCalanque) October 20, 2020