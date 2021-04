Crédit : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

13/04/2021

Malgré des voix dissonantes dans la majorité, l'Assemblée nationale a massivement soutenu, ce mardi 13 avril, par 443 voix contre 73 et 13 abstentions, le maintien en juin des élections régionales et départementales.

Un simple décalage d'une semaine, a été annoncé, par Jean Castex.

Outre les députés LaREM, les LR et les socialistes - notamment - ont voté pour. En revanche, un grand nombre d'élus MoDem, alliés de la majorité, souhaitaient un report. Ils ont donc voté contre, à l'occasion de cette consultation voulue par le gouvernement, en raison de la crise sanitaire, sur la base de l'article 50-1 de la Constitution.

Ce mercredi 14 avril, ce sera au tour du Sénat de se prononcer. Le chef de file des députés MoDem Patrick Mignola a mis en garde à la tribune contre "une campagne zéro Covid" qui "sera un campagne zéro électeur". "Une forte abstention favorisera les sortants", a-t-il aussi estimé, ironisant sur "l'unité nationale faite pour avoir des élections en juin", pour lesquelles "les oppositions sont prêtes à tout et même à soutenir" le chef du gouvernement. Les députés Agir, autres alliés, se sont également partagés, certains étant pour un report en 2022.

Jean Castex a annoncé des protocoles renforcés face à l'épidémie. Le décalage d'une semaine aux 20 et 27 juin doit permettre "une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées, une semaine de préparation en plus", a-t-il soutenu devant l'Assemblée.