publié le 01/07/2019 à 08:14

Parmi les nouveautés du 1er juillet : l'encadrement des loyers à Paris. Selon l'emplacement du logement, des prix de référence ont été fixés et ne peuvent être dépassés de plus de 20% sous peine d'une amende allant de 5.000 à 15.000 euros. L'expérimentation qui doit durer cinq ans apporterait plus de justice sociale, selon Ian Brossat.

"En réalité nous en attendons deux choses : d'abord remettre un peu de stabilité dans un niveau de loyer qui est devenu complètement délirant et deuxièmement permettre, peut-être, que les classes moyennes puissent à nouveau s'installer à Paris et ne soient pas condamnées à partir du fait de ce niveau de loyer trop élevé", explique l'adjoint au Logement à la Mairie de Paris.

Du côté des professionnels de l'immobilier, on dénonce un coup porté au marché du logement. "Un nouveau propriétaire peut se dire 'Effectivement si mon rendement locatif n'est pas très bon, j'ai toujours les risques et en plus je suis contraint, je vais moins investir', donc moins de nouveaux logements présents sur le marché. Or, on sait qu'on manque de logements", indique Bertrand Gstalder, président du groupe "SE LOGER".

À écouter également dans ce journal

1er juillet - À partir d'aujourd'hui, les tarifs du gaz baissent de presque 7%, les allocations chômage sont revalorisées de 0,7%, le tarif du contrôle technique va augmenter d'environ 15% et le personnel des urgences, infirmiers ou aide-soignants voient leur prime de risques revalorisées à 100 euros net.

Brevet des collèges - Le Brevet qui avait été reporté à cause de la canicule démarre ce lundi 1er juillet jusqu'à demain. Les élèves qui ne peuvent pas passer les épreuves en ce début de mois pourront participer à la session de septembre.

Tour de France - À quelques jours du début du Tour, Warren Barguil marque des points. Le Breton a remporté dimanche 30 juin le titre de Champion de France sur route en Loire-Atlantique.