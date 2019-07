Bac 2019 : votre mention peut vous rapporter de l'argent

publié le 01/07/2019 à 06:19

Les résultats du bac 2019 approchent à grand pas et les banques commencent déjà leur opération séduction à destination des bacheliers avec des offres de bienvenue alléchantes. Elles peuvent varier de 40 à 160 euros selon la banque choisie.

Cette année, ce sont 743.594 candidats qui ont passé les épreuves du baccalauréat du 17 au 24 juin 2019. Les résultats sont attendus le vendredi 5 juillet, toutes sections confondues. Ils seront consultables sur le moteur de recherche RTL et sur le site du Ministère de l'Éducation nationale. Attention, les horaires varient selon les académies. Ils seront aussi affichés simultanément dans les centres d'examen ou de délibération.

Les élèves devront d'ailleurs s'y rendre pour récupérer leurs notes. Ce document est important puisqu'il sera demandé par les banques, à titre de justificatif, pour percevoir une offre de bienvenue.



Des offres entre 40 et 160 euros, les mentions privilégiées

La banque CIC propose une prime sur le livret d'épargne allant de 40 euros pour une mention "Assez Bien" à 160 euros pour une mention "Très bien". L'offre est valable jusqu'au 30 septembre, sous présentation du relevé de notes, et ne peut pas être cumulée avec d'autres offres promotionnelles.

BNP Paribas décide de récompenser tout le monde avec une offre de bienvenue à 50 euros, offerte sur le compte bancaire à l'ouverture, avec ou sans mention. Elle est valable jusqu'au 28 septembre pour tout nouveau client, de moins de 30 ans. La présentation d’un justificatif de candidature au baccalauréat 2019 ou du diplôme sera également exigée.

La banque AXA, quant à elle, propose une offre globale pour les étudiants : 40 euros offerts pour toute première souscription à un compte bancaire (équipé d'une carte) jusqu'au 31 décembre. Elle est réservée aux 1.000 premiers inscrits et sera versée à condition d’avoir effectué au moins 5 achats avec la carte bancaire dans les 2 mois suivants le premier versement.

La Caisse d'Épargne privilégie les bons d'achat : 40 euros offerts pour la mention "Assez bien", 80 euros pour la mention "Bien" et 160 euros pour la mention "Très bien". L'offre est valable jusqu’au 31 octobre pour toute ouverture ou détention d’un livret d’épargne, réservée aux étudiants diplômés du baccalauréat. Le bon est valable 6 mois à partir du jour d'attribution et peut être utilisé dans plus de 200 enseignes partenaires.