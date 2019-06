Adrien Nos, Mireille Layani et Diane Douzillé

publié le 30/06/2019 à 21:05

Un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides a appelé à un rassemblement le 6 juillet prochain à Paris, dans une tribune publiée ce dimanche 30 juin dans Le Parisien.

Dans ce texte intitulé "Protégez-les", des familles de victimes demandent la mise en place d'une politique de prévention. "Les solutions existent pour éviter certains drames, certaines sont à développer, d'autres à créer", expliquent-elles. "Nous demandons solennellement au président de la République d'être le premier homme politique français à mettre fin à ce massacre", écrit ce collectif, avant d'appeler à un rassemblement le 6 juillet à 17h place de la République.

Selon le quotidien local, sont à l'origine de ce texte "soutenu par la Fondation des femmes", Noël Agossa, oncle d'Aissatou, 21 ans, tuée en 2016 par son ex-petit ami, et une amie de Julie Douib récemment tuée en Corse par le père de ses enfants. "Elles ont cherché de l'aide et on les a renvoyées chez elles, à la merci de leur agresseur", déplore la tribune.

La page Facebook "Féminicides par compagnons ou ex" a recensé 70 décès depuis le début de l'année 2019. 125 personnes sont mortes en 2017, victimes de la violence de leur partenaire ou de leur ex-partenaire (contre 138 en 2016 et 136 en 2015), dont 109 femmes et 16 hommes, selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement. Ainsi, une femme meurt tous les 3 jours du fait de la violence de son conjoint ou ex-conjoint.