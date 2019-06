publié le 26/06/2019 à 06:09

Coupe du Monde féminine, Coupe d'Afrique des Nations, Copa America, Euro Espoirs, mercato : le football monopolise toujours l'attention des amatrices et des amateurs de sport en cette fin du mois de juin, même si certains ont aussi un œil attentif sur les résultats de la saison sur gazon en tennis et sur les Jeux européens qui se déroulent à Minsk.

Les passionnés de cyclisme, eux, n'ont plus longtemps à attendre avant de se plonger dans le plus grand spectacle de l'année en la matière : le Tour de France. La 106e édition de la Grande Boucle s'élance samedi 6 juillet de Bruxelles (12h25) et se terminera le dimanche 28 juillet à Paris, sur les Champs-Élysées (vers 21h).

Comme l'an passé, la 1re étape n'est pas un contre-la-montre individuel mais une étape classique avec probablement un sprint massif à l'arrivée. Il s'agit d'une boucle de 194,5 km au sud de Bruxelles, avec deux côtes de 3e et 4e catégorie dans les 50 premiers km. L'an passé, c'est le sprinteur colombien de la Quick-Step Fernando Gaviria qui avait endossé le premier maillot jaune, à Fontenay-le-Comte (Vendée), après un départ de Noirmoutier-en-l'Île.

Froome et Dumoulin forfaits

Dimanche 7 juillet, la 2e étape proposera un contre-la-montre par équipes de 24 km, toujours en Belgique, dans le centre-ville de la capitale, autour des principaux monuments. En 2018, ce chrono collectif avait lieu lors de la 3e étape, autour de Cholet (35,5 km). La formation BMC s'était imposée, permettant au Belge Greg Van Avermaet d'endosser le maillot jaune.

Le Gallois Geraint Thomas s'était emparé de la tunique de leader au soir de la 11e étape, qu'il avait lui-même enlevée. Sacré pour la première fois sur les Champs-Élysées, le coureur de la Sky (33 ans), désormais nommée Ineos, n'est pas assuré de défendre son titre en pleine possession de ses moyens à la suite de sa chute dans ce Tour de Suisse.

Son coéquipier Chris Froome (3e l'an passé, vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017) est lui d'ores et déjà forfait, de même que le 2e de la dernière édition, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb). Ces deux absences de marque peuvent bénéficier aux Français Romain Bardet (AG2R) et Thibaut Pinot (FDJ), même si le Colombien Egan Bernal (Ineos) fait figure de grand favori.