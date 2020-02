publié le 07/02/2020 à 08:23

La directrice de l'hôpital de Neuilly est au cœur d'un scandale de détournement de fonds publics présumé. Catherine Latger est en effet accusée par l'un des médecins d'avoir dépensé près de 300.000 euros pour payer son loyer et celui de son adjoint sur les deniers de l'hôpital. Qui plus est, dans un logement luxueux.

"C'est un système très simple. Ne pas habiter les logements qui appartiennent à l'hôpital, qui ne coûtent pas d'argent, et de préférer louer des logements plus agréables sur les deniers de l'hôpital public. C'est ça qui a beaucoup choqué. On demande des restrictions budgétaires énormes ! Il y a eu des fermetures de lits. Et pendant qu'on demande ces économies, de l'autre côté on dépense de manière inutile les deniers de l'hôpital. C'est ça que nous soupçonnons", a déclaré Charles Consigny, avocat du médecin qui a dénoncé les faits.

Mais pour la directrice Catherine Latger, ces accusations relèvent plutôt de la médisance : "C'est surtout une recherche de vengeance de la part d'un praticien qui a fait l'objet de signalements. Comme tous les directeurs d'hôpital en France, je suis logée dans des modalités réglementaires. Si les locaux ne sont pas en capacité de nous accueillir, et c'était le cas pour ce logement qui était vétuste en 2012, pour lequel il aurait fallu plusieurs centaines de milliers d'euros pour le réhabiliter. Ce qui aurait pénalisé les finances de l'hôpital cette année-là."

