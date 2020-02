Les infos de 6h - Gilles Beyer accusé de chantage sexuel par une patineuse et sa mère

publié le 07/02/2020 à 06:46

Gilles Beyer, au cœur du scandale de violences sexuelles dans le patinage, à nouveau accusé, cette fois par la mère d'une patineuse. Un témoignage qui vient alourdir un peu plus le dossier à son encontre.

L'ex-entraîneur, accusé de viol par l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, est cette fois soupçonné d'avoir tenté un chantage sexuel vis-à-vis d'une mère et de sa fille Nadjma, ancienne championne junior de patinage en 1994. La jeune adolescente s'entraînait alors dans son club des Français volants. Elle décide aujourd'hui de témoigner au micro RTL de Bertrand Frachon afin de dénoncer les faits et protéger les jeunes patineurs.

Au total, ce sont plus de 120 sms envoyés en cinq mois par Gilles Beyer à la mère de Nadjma Mahamoud. Celle-ci a décidé de quitter le club, tombant par hasard sur un de ses messages.

"Il était très tard le soir vers 22h (...) et je suis tombé sur des messages assez intimes", raconte la patineuse. "Il disait : 'Quelle est la couleur de votre string ? Ma mère lui répondait : 'Là je vais dormir'. Il a demandé si elle dormait avec sa fille et il a dit 'J'aimerais bien être entre vous deux'", raconte-t-elle.

"Bouleversée", elle est partie du club. Aujourd'hui, Nadjma veut dénoncer ces faits en pensant aux jeunes patineurs qui arrivent. "Moi je sais que j'ai eu la force de parler aujourd'hui car j'ai ma petite sœur derrière qui aime le patin et veut faire ça", confie-t-elle. Gilles Beyer a quant à lui fait savoir qu'il se tenait "à la disposition de la justice".

