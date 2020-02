et Arnaud Tousch

publié le 07/02/2020 à 07:27

Des révélations aux allures de scandale. Sept entreprises françaises, Air France, Accor, Altran, Arkéma, Renault, Rexel et Sopra Steria, sont soupçonnées par le gouvernement de "discrimination à l'embauche" après les résultats d'une campagne de testing qu'il avait lui-même lancé.

La façon de procéder des chercheurs était simple. Pour un même poste, il disposait d'un CV avec un nom et un prénom à consonance européenne et un autre à consonance maghrébine. Selon cette étude, ces grandes entreprises de l'industrie française ne jouent pas le jeu. Face aux 232 paires de CV envoyées par les chercheurs, il y a eu 13 réponses pour les candidats à consonance européenne et seulement quatre pour les Maghrébins. Un tel écart ne peut être dû au hasard selon les chercheurs.

Informées de la divulgation des noms des mauvais élèves de cette étude, les entreprises ont réagi rapidement dans un communiqué commun où elles soulignent "leur profond désaccord et leur indignation" face au manque de rigueur de l'étude.

