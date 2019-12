publié le 13/12/2019 à 08:39

Après les rails, la situation pourrait désormais se compliquer sur les routes. Des opérations de blocage sont prévues par les chauffeurs routiers tandis que les salariés des raffineries sont en grève.

Malgré cela, concernant une éventuelle pénurie d'essence, la ministre des Transports Elisabeth Borne s'est voulue rassurante : "On a des stocks, il n'y a aucune menace" a-t-elle assuré jeudi 12 décembre sur RTL. Toutefois ce vendredi, cinq raffineries sur huit sont toujours bloquées.

Dans les Bouches-du-Rhône, sur le site de Lavéra, les syndicats s'apprêtent même à stopper la production. Sébastien Varagnol, délégué CGT de la raffinerie explique quelles sont les revendications des salariés. "Au départ on était sur des baisses d'allure symboliques et le blocage de certaines expéditions de produits, maintenant, on nous demande de se mettre au minimum de capacité de production de la raffinerie pour préparer les arrêts pour lundi matin."

Il prévient : "cela prend plusieurs jours mais ce qui est sûr c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucun produit qui ne sortira de nos entreprises".

À écouter également dans ce journal

Grève - Conséquence inattendue de la grève : le sang pourrait bientôt manquer. Faute de transports, les donneurs ne viennent plus dans les centres et les collectes sont souvent annulées.

Algérie - Le taux d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle, jeudi 12 décembre en Algérie a battu des records : six électeurs sur dix ne sont pas allés voter et des milliers d'Algériens sont descendus dans les rues pour manifester contre la tenue de ce scrutin.

Royaume-Uni - Pari réussi pour Boris Johnson : le Premier ministre britannique a remporté les élections législatives en obtenant la majorité absolue au Parlement. La voie vers le Brexit est désormais tracée.