publié le 08/12/2019 à 16:10

Des routiers menaient, samedi 7 décembre, des actions de blocage sur plusieurs grands axes à travers la France, entraînant bouchons et perturbations, pour protester contre la hausse de leurs taxes sur le gazole, prévue par le gouvernement.

Quinze points de blocage étaient prévus principalement sur des routes à forte circulation de poids lourds étrangers, avec d'importantes perturbations notamment en Île-de-France, sur l'autoroute A7 en Rhône-Alpes, dans la région Occitanie sur l'autoroute A75, dans l'Aveyron et autour de l'agglomération toulousaine, selon Jean-Marc Rivera, délégué général de l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) qui appelle aux blocages.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et en charge des Transports, estime que "cette hausse est légitime" et que le gouvernement ne reviendra pas dessus. "On a réduit de 2 centimes l'avantage fiscal, c'est dans le sens de l'Histoire et il faut participer à l'énorme effort d'amélioration de notre réseaux", explique-t-elle.