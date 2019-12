publié le 13/12/2019 à 08:11

En Algérie, 6 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter à l'élection présidentielle du 12 décembre. L'abstention a atteint un niveau record, alors que la rue dénonce un scrutin faussé par ceux qui sont au pouvoir depuis un demi-siècle.

Place de la Grande Poste à Alger, où des centaines de milliers de manifestants étaient rassemblés pour protester contre un scrutin qu'ils estiment truqué, personne n'est allé voter. À quelques mètres des bureaux de vote boudés, Zaki, 30 ans, savoure : "Il y a plus de manifestants que d'électeurs. Le prochain président n'aura aucune légitimité", raconte-t-il au micro de RTL.

"On va continuer à manifester, tous les mardis et tous les vendredis. On n'acceptera pas ce futur président", déclare de son côté Fatima, elle aussi présente à la manifestation. Les premières estimations devraient arriver dans la matinée ou en tout début d'après-midi.

