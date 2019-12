publié le 10/12/2019 à 08:08

Ce mardi 10 décembre, sixième jour de grève, l'accueil des enfants dans les écoles et dans les crèches sera sans doute perturbé. Le taux de grève atteint 12,5% en FRance et 35% à Paris, a annoncé Jean-Michel Blanquer.

Il s'agit d'un véritable casse-tête pour de nombreux parents, comme dans le XVIIe arrondissement de Paris, pas d'école jeudi dernier, pas de cantine ce lundi, résultat : chacun s'organise au jour le jour.

"Moi je suis infirmière libérale. Je décale mes patients, je vais les voir plus tard le soir ou plus tôt le matin. Sinon je m'arrange avec deux trois mamans qui travaillent à mi-temps, on prend un enfant chacune notre tour à la maison", nous explique cette habitante du XVIIe. "C'est très galère. Ça me fait travailler plus tard le soir à cause de ça", poursuit-elle.

"C'est vraiment la galère, j'espère que ça va bientôt se terminer", témoigne un autre riverain. Pour cela rien n'est moins sur, les syndicats de la RATP ont voté lundi pour la poursuite du mouvement jusqu'à mercredi, parfois vendredi.

