Grève à la RATP : quelles stations ouvertes sur les lignes de métro ?

publié le 10/12/2019 à 05:00

Ce mardi 10 décembre sera encore un jour noir sur le réseau RATP en raison de la mobilisation des agents contre la réforme des retraites, qui se poursuit depuis jeudi 5 décembre. Malgré tout, certaines lignes de métro fonctionnent aux heures de pointe même si elles ne desservent pas toutes les stations.

La ligne 4 fonctionne normalement mais ne marque pas l'arrêt à chaque station (Marcadet, Barbès, Strasbourg Saint-Denis, Réaumur, Saint-Michel et Montparnasse sont fermées). Même situation sur la ligne 7 (Stalingrad, gare de l'Est, Opéra, Jussieu, Place d'Italie non desservies).

La ligne 9 est quant à elle fermée entre les stations Franklin Roosevelt et Nation. Entre Frankin Roosevelt et Pont de Sèvres, Trocadéro, Michel-Ange Auteuil et Molitor ne seront pas desservies. Les lignes automatiques 1 et 14 circuleront normalement. Sur la ligne 8, les stations sont fermées de Balard à Reuilly-Diderot.

Capture d'écran ratp.fr Crédit : DR