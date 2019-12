publié le 09/12/2019 à 19:09

Pour le mouvement de grève nationale du mardi 10 décembre, des perturbations sont à prévoir sur Marseille avec le réseau des transports de la ville, RTM (régie des transports métropolitains de Marseille). A priori, selon le site de RTM, les deux lignes de métro devraient être ralenties à 8 heures avec une rame toutes les 7 minutes pour le M1 et une rame toutes les 5 minutes pour le M2.

Pour le tramway, le T1 sera perturbé à partir de midi avec une rame toutes les 15 minutes et une rame toutes les 11 minutes à 17 heures. Un service normal est prévu pour les T2 et T3.

Les bus ne sont pas non plus épargnés par les mouvements de grève, même si l'essentiel du service sera maintenu. Le B2 ne roulera pas à 8 heures, son service est garanti à 15% à midi, à 30% à 17 heures. L'évolution du trafic est visible sur le site de la RTM et sur Twitter. La prochaine mise à jour du trafic marseillais est prévue ce mardi à 7 heures.

Mise à jour quotidienne à la SNCF

Pour la SNCF, tous les jours à 17 heures l'entreprise met à jour les informations trafic pour les TER. Pour les TGV, les usagers peuvent trouver les informations concernant leur train directement depuis le site de la SNCF, et sur RTL.fr.