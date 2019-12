publié le 09/12/2019 à 18:35

Le bras de fer est lancé. Après un 5 décembre réussi pour les grévistes, la seconde journée de manifestations contre la réforme des retraites présente un enjeu important pour la suite du mouvement de contestation. Pour Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière, la mobilisation prévue mardi 10 décembre sera "plus forte" que la précédente.

"Pour le moment, les informations qui nous remontent montrent que la mobilisation se renforce, elle sera en tout cas au même niveau que ce que nous avons réalisé la semaine dernière. [...] On verra ce qu'il en sera demain, mais je sais que la mobilisation va être forte et je pense qu'elle sera même plus forte que les 800.000 la semaine dernière", a-t-il déclaré sur RTL.

Yves Veyrier a également invité la CFDT, partisane d'un régime universel, à rejoindre la lutte contre la réforme proposée par le gouvernement. "Je ne peux, ne serait-ce qu'inviter plus largement tous les salariés, tous les syndicats. Plus on sera nombreux, plus on a de chances de se faire entendre", a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire général de Force ouvrière, dans le nouveau système proposé par l'État, il "sera plus difficile d'acquérir ses droits à la retraite" et il y "aura une incertitude permanente sur ce que vaudra la pension le moment venu". FO défend le système actuel, un régime "solidaire" et "efficace", estime Yves Veyrier.