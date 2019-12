Les infos de 6h30 - Retraites : des syndicats absents de la réunion avec Buzyn et Delevoye

publié le 09/12/2019 à 07:49

La semaine va être longue. Ce n'est que mercredi 11 décembre qu'Édouard Philippe dévoilera le contenu de la réforme des retraites. Cet après-midi, Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn livreront les résultats des concertations après une dernière rencontre avec les partenaires sociaux. Plusieurs leaders de syndicats ne s'y rendront pas, notamment Philippe Martinez, de la CGT.

"On pourra apporter des réponses extrêmement positives pour beaucoup de gens qui subissent des injustices dans le système actuel : les femmes, les agriculteurs, et ceux qui ont des parcours hachés notamment", a assuré Édouard Philippe. Tout en avertissant, "déterminé" : "si on ne fait pas une réforme profonde, sérieuse, progressive aujourd'hui, quelqu'un d'autre en fera une demain brutale, vraiment brutale".

Même détermination chez ses opposants. "Nous tiendrons jusqu'au retrait" de la réforme, dans laquelle "il n'y a rien de bon", a prévenu le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. "Je ne négocierai pas la mise en oeuvre de ce que je qualifie (de) monstre, (de) danger pour les retraites de demain", a abondé le numéro un de Force ouvrière, Yves Veyrier.

À écouter également dans ce journal

Grève des transports - La trottinette est devenue l'amie des Parisiens. Depuis jeudi 5 décembre, de nombreux riverains optent pour ce moyen de transport plus onéreux pour éviter d'être en retard au travail.

Jean-Luc Mélenchon - Le leader de la France insoumise saura, ce lundi 9 décembre, s'il est condamné à la peine requise par le Parquet : trois mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende.

Patrick Balkany - La cour d'appel de Paris rendra sa décision concernant le maire de Levallois, pour sa remise en liberté. Il est en prison depuis trois mois et son procès pour fraude fiscal commencera mercredi 11 décembre.