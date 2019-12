Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le mardi 10 décembre

publié le 09/12/2019 à 16:58

La galère continue pour les usagers des transports en commun franciliens. La RATP vient d'annoncer ses prévisions de trafic pour mardi 10 décembre et la situation sera sensiblement la même que celle de la veille.

Concernant les RER, les trains circuleront uniquement en heures de pointe. 1 train sur 2 roulera sur la ligne A, tandis qu'1 train sur 3 est seulement prévu pour la ligne B, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Du côté des métros, le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14, automatisées. Attention cependant au risque de saturation en heures de pointe. Le trafic sera très perturbé sur les lignes 4 et 7 avec 1 train sur 3 aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30), et certaines stations seront fermées sur ces lignes.

Trafic également très perturbé sur la ligne 8, avec 1 train sur 3 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot uniquement aux heures de pointe (1 train sur 4 l'après-midi). Sur la ligne 9, 1 train sur 2 circulera entre Mairie de Montreuil et Nation et 1 train sur 3 l'après -midi. Entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt circulera 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 4 l'après-midi aux heures de pointe. Toutes les autres lignes de métro seront complètement fermées (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13).

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est fortement perturbé sur les réseaux métro et RER #RATP. Les réseaux tram et bus seront quant à eux assurés à 50%. Le détail des prévisions pour mardi 10 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/r1KS8Ad2Uy — Service client RATP (@ClientsRATP) December 9, 2019

Pour les tramways 2, 6, 8, 3 trams sur 4 circuleront en moyenne toute la journée. Pour la ligne 7, ce sera 1 tramway sur 2 en moyenne jusqu'à 22 heures. Concernant la ligne 3a, il y aura en moyenne 1 tramway sur 2 sauf entre 11h30 et 15 heures, avec une fin de service à 22h. Pour le 3b, 2 trams sur 3 circuleront, sauf entre 11h30 et 15 heures. Pour la ligne 1, il faudra compter sur 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 min de 5h30 à 9h30 et de 15h30 à 19h30. Enfin, pour la ligne 5, 2 tramway sur 3 circulera jusqu'à 22 heures.

Sur le réseau bus, les prévisions détaillées sont à retrouver sur le site de la RATP mais la RATP prévoit 50% du trafic. L'Orlybus et l'Orlyval circuleront normalement, quant au Roissybus, le service sera réduit avec 2 bus sur 3.